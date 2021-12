Napoli-Leicester, Rrahmani: “Con Spalletti gioco di più, ma si può sempre migliorare”

Napoli-Leicester, le parole di Rrahmani in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Leicester, il difensore azzurro Rrahmani ha preso parte alla consueta conferenza stampa prepartita. Ecco quanto dichiarato:

“Sono partite speciali, solo 90′ che decidono, dobbiamo entrare in campo pronti e dare tutto. L’importante è stare concentrati e dare il massimo. Tutti sognano queste partite, qui si vedono i giocatori veri che hanno carattere e sanno cosa vogliono. Noi abbiamo responsabilità sempre, non solo domani, anche in campionato, vogliamo vincere e giocheremo per vincere, poi qualche volta in campo non accade ciò che vogliamo. Cosa è cambiato con Spalletti per me? E’ cambiato che sto giocando di più, in una squadra forte come il Napoli devono esserci sempre due giocatori forti per ruolo, in difesa al centro ce ne sono 4. Il mister chiede sempre cose diverse, in base anche all’avversario, prima di ogni gara serve sempre concentrazione. Si può sempre migliorare, anche nelle squadre migliori.”

