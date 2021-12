Mangia su Insigne: “È troppo legato a Napoli, non andrebbe mai via”

Devis Mangia su Lorenzo Insigne: “È talmente legato alla sua città che non cambierebbe mai destinazione”.

Devis Mangia, ct di Malta è stato ospite a ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione attuale di Lorenzo Insigne: “E’ talmente legato alla città che non credo cambierebbe mai destinazione. Il suo desiderio principale è quello di restare a Napoli. Scudetto? La lotta sarà a quattro, tutte le contendenti hanno le stesse chances di vincere”.

