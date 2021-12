Osimhen: il ritorno in campo e un messaggio per i suoi compagni

Segnali positivi per Victor Osimhen: il ritorno in campo e il messaggio per i suoi compagni: “Ha detto di essere certo che il Napoli batterà il Leicester”.

L’edizione de Il Mattino riporta sulle proprie pagine l’attesissimo ritorno in campo di Victor Osimhen: “Il segnale positivo è rivederlo nel centro tecnico. Peraltro ha incrociato la squadra, dicendo di essere certo che il Napoli batterà il Leicester e passerà il turno di Europa League. Dopo un po’ di lavoro personalizzato, senza forzare particolarmente ma anche senza avvertire problemi di sorta, Osimhen si è spostato in palestra. Sarà di nuovo oggi ad allenarsi per conto suo, sempre e solo corsa e null’altro. E la tabella prevede che continui a farlo per almeno una settimana ancora. Quindi, in questo periodo, non avrà alcuna mascherina a proteggere lo zigomo e l’occhio che sono stati al centro dell’intervento chirurgico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il Napoli ha un accordo con Mandava, possibile arrivo in anticipo”

Spalletti su Osimehn: “I tempi possono accorciarsi, vedremo che riposte darà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marina La Rosa racconta la fine del matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili”