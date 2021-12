Canovi: “Mercato fermo in attacco, non arriverà nessun sostituto di Osimhen”

L’operatore di mercato, Dario Canovi, fa un resoconto sul possibile mercato invernale del Napoli: “Non dovrebbe arrivare nessun altro attaccante per sostituire Osimhen”.

Dario Canovi, ospite a Tuttomercatoweb, fa un resoconto sul possibile mercato invernale del Napoli: “Credo che non arriverà un altro attaccante per sostituire Osimhen, difficile fare meglio di Mertens. Non m aspetto molto dagli azzurri”.

La squadra di Spalletti è da Scudetto?

“Ha le possibilità per lottare per lo Scudetto. Vedo due favorite: Atalanta e Inter. A ruota Milan e Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il Napoli ha un accordo con Mandava, possibile arrivo in anticipo”

Spalletti su Osimehn: “I tempi possono accorciarsi, vedremo che riposte darà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marina La Rosa racconta la fine del matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili”