Cherubini: “CR7 senza margini, anche per il modo in cui ci ha parlato”

Federico Cherubini senza freni su CR7: “Zero margini, anche per il mondo in cui ci ha parlato”.

Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo della Juventus, intervistato da Tuttosport, esprime il suo pensiero in merito all’atteggiamento adottato da Cristiano Ronaldo nei confronti della società bianconera e delle sue parole al Manchester United: “CR7? Zero margini, anche per il modo in cui ci ha parlato. Diciamo subito che margini per trattenerlo non ce n’erano. Una volta che Cristiano Ronaldo ci parla nel modo in cui ci ha parlato, non ci può essere epilogo diverso. In quei giorni è stato molto diretto, esprimendo la sua volontà. Non potevamo costringere una persona a rimanere in un contesto che non riconosceva più”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico, accuse durissime: “Un napoletano riduce la squalifica a Osimhen, l’arbitro sarà Nino D’angelo?”

Bellinazzo: “Il Napoli contro il Verona ha regalato quasi 100 milioni alla Juventus”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo