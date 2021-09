Napoli-Juve: si va verso il tutto esaurito, quasi terminati anche i biglietti per Distinti e Tribuna

Napoli-Juventus sarà accompagnata da una grande presenza di tifosi

Il quotidiano Repubblica, nella sua edizione odierna parla di Napoli-Juventus. Stando a quanto si legge lo stadio Diego Armando Maradona sarà esaurito (nei limiti imposti, cioè per il 50% della capienza).

Questo è quanto si legge:

“La curva B è esaurita, così come la Tribuna Posillipo. Stanno terminando le scorte pure nell’anello superiore dei Distinti, in curva A e in Tribuna Nisida. Traduzione: il colpo d’occhio sarà imponente e si va verso il tutto esaurito, ovvero i 27mila posti che rappresentano il massimo dell’attuale capienza del Maradona fissata al 50% a causa della pandemia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico, accuse durissime: “Un napoletano riduce la squalifica a Osimhen, l’arbitro sarà Nino D’angelo?”

Bellinazzo: “Il Napoli contro il Verona ha regalato quasi 100 milioni alla Juventus”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo