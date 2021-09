Napoli-Juve, potrebbe essere l’ultima sfida per Insigne al Maradona contro i bianconeri

Quella di domani, tra Napoli e Juventus, potrebbe essere per Insigne l’ultima sfida ai bianconeri con la maglia del Napoli.

La Gazzetta dello Sport esamina la situazione attuale del Napoli, ma soprattutto del suo capitano, Lorenzo Insigne. Il punto di riflessione è generato dal fatto che questa potrebbe essere per Lorenzo l’ultima sfida ai bianconeri con la maglia del Napoli. I rapporti con De Laurentiis sono completamente nulli e le parti continuano fortemente a cantare le loro ragioni, senza smuoversi dalle loro posizioni, per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Proprio per questo suona un campanello d’allarme: quella di domani potrebbe essere l’ultima sfida del capitano contro la Juve, indossando la maglia del Napoli, nella sua città.

