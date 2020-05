Vincenzo De Luca certifica: “Le attività commerciali non avranno limitazioni di orario”

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha parlato della riapertura delle attività commerciali

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, durante la sua diretta Facebook ha parlato della riapertura delle attività commerciali:

“Le attività commerciali potranno riaprire tranquillamente dalle 7 alle 23, anche nei giorni festivi e quando si vuole. Ripartiamo con barbieri, parrucchieri, centri estetici e poi pensiamo di riavviare anche tennis, ippica e motociclismo senza pubblico.

Per le spiagge avremo degli incontri nei prossimi giorni per trovare misure più flessibili, per le seconde case sarà possibile andarci solo se in regione, dove la mobilità è consentita”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Vittorio Feltri: “Il meridione di Italia è rimasto indietro”. Poi si scaglia contro Conte

De Luca: “La regione Campania più efficiente, riaprire senza richiudere subito”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Palio Siena annulla Carriere 2020