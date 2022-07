Ostigard-Napoli: è fatta, al Brighton 5 milioni più bonus

Ormai è fatta, Leo Ostigard sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter.

Questo il tweet:

🔜 Done Deal and confirmed! Leo #Østigard to #Napoli from #Brighton for €5M + bonuses. No surprise here since the last April 24! #transfers #BHAFC https://t.co/xwFVmSmNIk

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2022