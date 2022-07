The Athletic – Chelsea-Koulibaly, trattativa in corso: affare da 40mln

Chelsea-Koulibaly, la trattativa e le cifre

Il Chelsea è sempre più vicino a raggiungere un accordo sul cartellino e sull’ingaggio per Kalidou Koulibaly. A riportarlo è il portale britannico The Athletic che fa sapere che la trattativa non è ancora chiusa, ma avanza.

Le cifre dell’operazione si aggirano sui 40 milioni al Napoli e un contratto a lungo termine per il difensore. Ai Blues piacciono anche Kimpembe, Kounde, e Ake.

