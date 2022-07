Alvino: “Koulibaly oggi a Dimaro. Dybala e i diritti d’immagine? Vi spiego”

Alvino sull’arrivo di Koulibaly e l’ipotesi Dybala-Napoli

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare degli azzurri in ritiro a Dimaro. Di seguito le sue parole:

Alvino:

“Koulibaly oggi dovrebbe prendere possesso della sua camera d’albergo all’hotel Rosatti. Quando noi saremo tutti a Folgarida, lui e Osimhen sono sicuro che arriveranno da soli. De Laurentiis? Fonte ufficiale, arriva giovedì ma faccio fatica a credere che non arrivi prima. Dybala? Diritti d’immagine? Non è mai stato il vero grande ostacolo per portare un calciatore, una soluzione si troverebbe. Da bravo argentino è innamorato di Napoli: è sobbalzato all’ipotesi. Già la proposta fatta a Koulibaly va a derogare il discorso del tetto ingaggi”.

