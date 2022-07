La Juventus insiste su Koulibaly: aumenta la proposta iniziale. Le cifre

La Juventus insiste su Koulibaly e aumenta la proposta iniziale

La Juventus insiste, vuole Koulibaly e riprova aumentando la proposta iniziale. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che da Torino partono messaggi sempre più chiari verso il giocatore.

In particolare si prospetta la disponibilità ad allargare la proposta a un quadriennale, arrivando ad una quota fissa di 7 milioni netti a stagione. Un bel salto rispetto alla proposta iniziale. Un modo per dimostrare che il corteggiamento non è casuale.

