Bargiggia: “Dybala è disperato senza squadra. Potrebbe abbassare la richiesta economica”

Dybala al Napoli, parla Bargiggia

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, la trasmissione prodotta e condotta da Luca Cerchione, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Ecco le sue parole:

“Dybala al Napoli? Ad oggi, risulta zero. Se poi il ragazzo si trova disperato, a fine mercato, senza squadra ed abbassa di molto le richieste economiche, il Napoli può anche pensarci. Smentita la voce che abbia iniziato a seguire Zielinski e Meret sui social, che sono suoi ‘amici’ da tanto tempo? Mi chiamo fuori da certe dinamiche, ‘ste robe non c’erano quando ho imparato a fare giornalismo e ritengo esistano strade migliori per capire cosa accada sul mercato”