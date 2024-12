la Repubblica – Conte chiama di persona l’agente di Danilo: primi contatti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mossa di Antonio Conte. Il tecnico si sarebbe mosso in prima persona per Danilo della Juventus. Il Napoli ha un bisogno urgente di intervenire sul reparto difensivo, e il brasiliano è uno dei principali obiettivi di gennaio.

L’interesse per Danilo non è mai stato un mistero, tanto che Conte ha chiamato in prima persona il suo procuratore, per verificare la fattibilità dell’operazione. Al brasiliano 33enne, non dispiacerebbe un ipotetico trasferimento. Tuttavia, al momento, mancano i presupposti per far si che diventi una possibilità concreta.

