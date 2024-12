Corriere dello Sport – Napoli e Juve tra Fagioli, Danilo e Raspadori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse concreto del Napoli per Danilo, il capitano della Juventus. Il ds Giuntoli ha tenuto a chiarire subito la posizione del club bianconero, blindandolo in diretta televisiva. Tuttavia, gli azzurri continuano a stilare nomi per il mercato di gennaio, senza trascurare Reda Belahyane e Nicolò Fagioli. La Juventus, invece, avrebbe chiesto Giacomo Raspadori, ma la società partenopea ha blindato sia lui che Giovanni Simeone, richiesto dal Torino. Insomma, un intreccio di mercato più che complicato.

