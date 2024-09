Tuttomercatoweb ha riportato le ultime in merito a Jackson Tchatchoua, attualmente nel mirino di Napoli e Juventus.

Jackson Tchatchoua, difensore dell’Hellas Verona, ha suscitato l’interesse sia del Napoli sia della Juventus.

Calciomercato.com si è brevemente soffermato sulla suddetta situazione:

“Tchatchoua può sognare ad occhi aperti: il primo gol in serie A segnato al Genoa e la convocazione con la Nazionale del Camerun. Non male per un terzino destro che solo 12 mesi fa lottava per la salvezza nella Jupiler League. Ora c’è il Napoli sul classe 2001, pronto a farsi avanti con il Verona già a gennaio. Il Napoli si muove ma non dovrebbe essere l’unico club italiano su Tchatchoua. Il terzino destro del Verona è finito nei radar anche della Juventus: Giuntoli ha dato mandato alla sua area scouting di farlo seguire con attenzione nelle prossime uscite con il Verona.”