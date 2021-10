Dopo 7 mesi il Napoli ritrova Ghoulam, dopo la sosta anche Demme e Mertens in campo

Recuperi fondamentali per il Napoli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha finalmente recupero degli elementi che potranno essere molto utili a Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“Le risorse per il tecnico azzurro sono in aumento, dopo sette mesi Ghoulam è tra i convocati, l’evoluzione della gara contro lo Spartak Mosca ha impedito a Mertens e Demme di mettere nelle gambe minuti preziosi ma sono a disposizione e avranno anche due settimane di lavoro durante la sosta per crescere ancora nella condizione”.

