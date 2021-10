L’entourage di Meret la prende bene, l’alternanza con Ospina potrebbe essere un caso

Meret, l’entourage non prende bene il ritorno dell’alternanza con Ospina

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’entourage di Alex Meret non avrebbe preso bene il ritorno dell’alternanza con Ospina. A Firenze infatti, toccherà di nuovo al colombiano che tonerà di nuovo titolare dopo la sfida di Europa League. Dopo la sosta per le nazionali Meret dovrebbe tornare titolare, con le sfide contro Roma e Salernitana che potrebbero decidere finalmente chi sarà il numero uno.

