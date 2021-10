Fiorentina-Napoli, Spalletti non ha dubbi sulla formazione da schierare

Fiorentina-Napoli, nessun dubbio per Spalletti

Fiorentina-Napoli sarà un esame molto importante per gli azzurri, che oggi alle 18:00 al Franchi affronteranno i viola in una sfida molto delicata. Spalletti non ha nessun dubbio sulla formazione da schierare. In porta ci sarà Opsina, con Meret non ancora al meglio. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sugli esterni, mentre al centro torna Rrahmani al fianco di Koulibaly. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco torna Lozano a destra, mentre Insigne e Zielisnki completano il terzetto alle spalle di Victor Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

