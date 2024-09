A Cagliari, Lukaku, può superare un record

L’attaccante belga quando vede Cagliari non fallisce un colpo

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, è andato a segno in tutte le tre trasferte giocate contro il Cagliari in Serie A (con ben quattro gol) ed in questo senso, Opta, riferisce di un possibile record interessante: l’ultimo giocatore che ha trovato il gol in ciascuna delle prime quattro presenze esterne contro una singola avversaria nella competizione è stato Zlatan Ibrahimovic contro l’Inter (sei nelle prime sei, tra il 2004 e il 2020).