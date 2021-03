Infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra per Diego Demme

Sabato 3 aprile, al Diego Armando Maradona è in programma l’incontro valido per la 29esima giornata di campionato tra il Napoli ed il Crotone.

Da una nota della SSC Napoli, Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2. Demme ha fatto differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.