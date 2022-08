Napoli, contro il Monza ci sarà il debutto per due giocatori azzurri

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, due nuovi acquisti del Napoli debutteranno contro il Monza.

Questo pomeriggio Napoli e Monza si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed è dunque tempo di scegliere le formazioni da schierare in campo. Il quotidiano si sofferma su due nuovi del club: Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele. In particolare riporta che entrambi potrebbero scendere già in campo questo pomeriggio contro il club di Silvio Berlusconi. Se così fosse ci sarebbe un doppio esordio in occasione della prima gara stagionale del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Con il Monza ci sarà invece Andrea Petagna, trasferitosi da poco proprio perché ceduto dal Napoli; l’attaccante ha però già debuttato la scorsa settimana contro il Torino.

Dal quotidiano si legge:

“Il centrocampista appena arrivato dal Tottenham ha sostenuto ieri mattina il primo allenamento agli ordini di Spalletti, il battesimo a Castel Volturno per Simeone c’era stato giovedì, entrambi sono pronti a debuttare consapevoli di dover rispettare consolidate gerarchie. Ma ci sarà spazio per tutti.”

