Iezzo su Lobotka: “Andrà via da Napoli, merita Real e Barcellona”

L’ex azzurro pronostica un futuro lontano da Napoli per Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka è il perno del centrocampo azzurro, ma secondo l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo il giocatore è destinato a giocare altrove.

Queste le sue parole ai microfoni di Tv Luna:

“Lobotka oggi è imprescindibile, ma purtroppo per me andrà via, merita un club come Barcellona e Real Madrid. Kvara ha grandi qualità ma deve imparare a essere concreto in tutte le parti del campo. Spalletti fa bene a non esaltarlo per tutelarlo. È un grande talento ma può e deve crescere. Vlasic sta facendo bene col Toro. È paragonabile a Raspadori, può insidiare la difesa azzurra. Il Napoli è una squadra molto europea, la spensieratezza porta a grandi risultati. E nella prossima gara il Napoli può ottenere un’altra vittoria”.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

EA7 e Napoli presentano halloween Special Edition: ecco la nuova maglia

PSG nella bufera, tre persone esterne al club francese accusate di riciclaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestato Buzzi in Calabria, era ospite cooperativa sociale