Osimhen verso il rientro: il messaggio social dell’attaccante

Victor Osimhen è pronto per il rientro in campo. L’attaccante, ai box da ormai più di tre settimane dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, sta continuando l’iter riabilitativo ed è sempre più vicino al ritorno sul terreno da gioco. Nel frattempo l’ex Lille manda un messaggio social ai suoi tifosi.

Questo il tweet:

Step By Step✊🏽GOD Is The Gratest🙏🏽 pic.twitter.com/vyUPMolrXR

— Victor Osimhen (@victorosimhen9) September 30, 2022