Bruscolotti: “Cassano è scappato dal manicomio, conosciamo il soggetto…”

Nei giorni scorsi Antonio Cassano ha fatto discutere con le sue dichiarazioni sul Napoli di Maradona. Dopo il botta risposta con Renica, arrivano anche le parole di Beppe Bruscolotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Queste le sue parole:

“Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente. Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere anche perché si commenta veramente da solo”.

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

