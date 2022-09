Napoli-Torino, le ultime sulla formazione di Juric

Alla vigilia della gara tra Napoli e Torino emergono gli ultimi dubbi di formazione sulla squadra di Ivan Juric.

Manca solo un giorno al match tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Torino di Ivan Juric ed è tempo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il portale “Torinogranata” riporta le ultime notizie sulla squadra capitanata da Ivan Juric che sarà ospite allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Dalle parole del tecnico croato davanti a Vanja Milinkovic-Savicv dovrebbe giocare Djidji, con uno tra Buongiorno e Schuurs al centro e, se sarà pienamente recuperato dagli impegni con la nazionale, Rodriguez a sinistra. Sulle fasce, vista l’indisponibilità di Vojvoda, dovrebbero giocare Singo e Lazaro, con Lukic e Linetty in mediana visto che anche Ricci è ancora out. Dubbio sulla trequarti, dove Juric ha spiegato che ancora non ha deciso chi, tra Radonjic e Miranchuk, affiancherà Vlasic.Scelte obbligare anche in attacco dove, visto l’infortunio di Pellegri, giocherà Sanabria.”

Fonte foto: Facebook, Torino Football Club

