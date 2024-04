Corriere dello Sport – Pioli darebbe spazio a Raspadori: ADL sempre più convinto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Aurelio De Laurentiis, per Stefano Pioli. L’attuale tecnico del Milan è in lista per sostituire Francesco Calzona: “Nell’elenco, però, c’è anche chi lavora soprattutto con la difesa a quattro: Stefano Pioli, 58 anni, un’idea nata a ridosso dell’Arabia, della Supercoppa, ma anche la stima umana e professionale di De Laurentiis. Al presidente piace il profilo, un bel po’, punta anche sul 4-2-3-1 e ci sarebbe spazio per tutti i gioielli dell’attacco. Raspadori compreso. Il cruccio di Aurelio. La sua situazione con il Milan è in bilico, come confermano anche i contatti del club con Lopetegui: attendere, prego.

È invece chiaro il destino con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, 46 anni, l’uomo del poker d’assi in lista: saluterà la Viola a fine stagione. E con lui andranno via il suo calcio con il tridente, il 4-2-3-1 e la difesa a quattro. Due per: Gasp e Conte, Italiano e Pioli. Ma sia chiaro: è questione di filosofia, non di numeri”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italiano ha già detto si al Napoli, ma De Laurentiis monitora anche Pioli

Napoli-Frosinone, i quotidiani bocciano Calzona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi