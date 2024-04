La Gazzetta dello Sport – Meret in bilico: il Napoli pensa a Caprile per sostituirlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Alex Meret. Il futuro del portiere, con la casacca azzurra, è sempre più incerto: “Un tormentone che si ripropone ora, vista la sua situazione contrattuale e l’investimento già fatto dal club. Meret è in scadenza il 30 giugno, ma nel suo contratto c’è un’opzione di rinnovo al raggiungimento del 70 per cento delle presenze.

Di fatto, scatterà in automatico ma il suo agente ha già annunciato che non intende far vivere al suo assistito un’estate come quella di Zielinski: in sostanza, non giocherà col contratto in scadenza, o si allunga l’intesa di almeno due stagioni o chiederà la cessione. Ipotesi da tenere ben presente, visto che in estate il Napoli accoglierà Elia Caprile, prelevato un anno fa dal Bari e girato in prestito all’Empoli, dove sta dando il suo forte contributo nella corsa salvezza”.

