Napoli-Frosinone, i quotidiani bocciano Calzona

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona è stato bocciato dai quotidiani dopo il pareggio contro il Frosinone.

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Frosinone ed il tecnico Francesco Calzona è stato bocciato dai maggiori quotidiani.

Di seguito i voti nelle pagelle:

Corriere dello Sport – 5: “La squadra è sprecona e sfiorita, certi cali individuali pesano sul gioco e soprattutto su una fase difensiva davvero carente. I tre cambi, per quello che si vede in campo, probabilmente sono pochi. Ma forse pensa di non avere in panchina materiale utile.“

Tuttosport – 5: “Dodici gol subiti in otto partite di campionato. Il Napoli è troppo lezioso in fase difensiva e concede troppo agli avversari. Gestione tardiva dei cambi. La squadra esce tra i fischi dello stadio Maradona e con l’ennesima occasione sprecata.”

Gazzetta dello Sport – 5: “L’instabilità difensiva è conclamata. Servivano convinzione e cattiveria: assenti.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com