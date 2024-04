Del Genio sul Napoli: “Gare inaccettabili dall’inizio dell’anno”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” ed ha parlato della situazione attuale del club azzurro.

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato del Napoli dopo il pareggio contro il Frosinone.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”:

“Gare squallide, orrende, oscene, inaccettabili dall’inizio della stagione. Poi ogni tanto hanno fatto qualcosina, ma stagione è inaccettabile e veramente orribile. Devo andare via la maggior parte dei giocatori, possono dare più nulla al Napoli. È inutile fare l’elenco. Per me tutti quanti possono andare via, ma se la maggior parte di questi giocatori resterà a Napoli e se il Napoli non farà un mercato rivoluzionario sarà destinato a 4-5 anni da ottavo, nono, decimo posto. Questa è la dimensione attuale del gruppo. Sembra incredibile oggi c’erano 10 giocatori in campo su 11 che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto, ma questo dato ormai non serve più a niente. C’è solo la possibilità che possono peggiorare o restare quelli di quest’anno, devono andare via tutti e il Napoli deve trovare il coraggio di farlo.”

Sul prossimo allenatore:

Tutti hanno visto tutte le partite di questa stagione del Napoli e non possono accettare di venire ad allenare questi giocatori l’anno prossimo con la speranza da parte della società: ‘Ti do questo gruppo, riportamelo ad alti livelli’ . Quelli sono allenatori e non maghi, non è possibile fare più nulla con questo gruppo di giocatori.”

