Sfida Manna Giuntoli per Guido Rodríguez: l’argentino è in scadenza col Betis

Sfida Manna Giuntoli per Guido Rodríguez, centrocampista campione del mondo con l’Argentina. Il giocatore è una pedina fondamentale per Pellegrini, che ne aveva bloccato la cessione un anno fa, e per il club farà un ultimo tentativo per rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Al momento non sembra esserci ottimismo su un accordo in extremis, come scrive As, mentre il suo agente da mesi riceve proposte da diversi club importanti.

Dopo l’interesse del Barcellona e negli ultimi mesi del 2023 della Juventus, spunta per il quotidiano spagnolo anche il Napoli. Il nuovo ds Manna ha messo il classe ’94 nella sua lista di obiettivi per il centrocampo. I partenopei perderanno in questo settore Dendoncker, Traoré e Zielinski, che firmerà a svincolo con l’Inter. Ingaggiare Rodríguez con la stessa formula del polacco è un’opportunità sul tavolo sia per gli azzurri che per i bianconeri, anche se queste soluzioni non sono le uniche apprezzate dall’entourage del centrocampista.

