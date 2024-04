SSC Napoli, report allenamento: due azzurri out, differenziato per Olivera

SSC Napoli, report allenamento odierno

Il Napoli ha svolto allenamento mattutino in vista della gara di domani alle ore 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone. La società ha pubblicato il report della seduta di lavoro odierna a Castel Volturno.

Ecco cosa si legge sul comunicato pubblicato dalla società. Ci sono due infortunati dell’ultim’ora, la loro presenza per la gara di domani è in dubbio:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Juan Jesus non si è allenato per una sciatalgia. Contini ha saltato la seduta di allenamento per gonalgia”.

