UFFICIALE – Udinese-Roma sospesa: paura per Ndicka

Nel corso di Udinese-Roma il difensore giallorosso Ndicka si è accasciato in campo a causa di un forte dolore al petto.

Obite Evan Ndicka, difensore della Roma, si è accasciato in campo improvvisamente, durante il match contro l’Udinese. Al minuto 73 il giocatore ha dunque lasciato il campo in barella, ma cosciente. Il match è stato dunque sospeso e sarà recuperato a partire dal 73′ minuto.

Di seguito le ultime in merito riportate da Sky Sport:

“Il match tra Udinese e Roma è stato sospeso al 73′ per un malore accusato da Ndicka, uscito cosciente. Grande spavento per il difensore ivoriano che ha accusato un dolore al petto, poi è uscito dal campo in barella e rasserenato De Rossi con l’ok del pollice alto, ma i giocatori non se la sono sentita di continuare. Al 23′ Pereyra aveva firmato il vantaggio per i friulani, poi il pari di Lukaku a metà ripresa. Si recupererà dal 73′.”