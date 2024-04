Napoli, spunta il nome di Gasperini per la panchina azzurra

Napoli, torna a circolare il nome di Gasperini

Dopo l’ennesima delusione di questa stagione, il Napoli deve iniziare a programmare il suo futuro e sopratutto capire a chi affidare la guida tecnica il prossimo anno. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe in lizza anche Gian Piero Gasperini. L’attuale allenatore dell’Atalanta, è un vecchio pallino del presidente De Laurentiis che già in passato ha provato a portarlo in azzurro. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il popolo del Maradona contesta la squadra e il club. Aurelio De Laurentiis ascolta i cori e assiste alla scena dalla tribuna Autorità. Allo stadio ci sono tre elementi dello stesso Napoli in difficoltà, con tre visuali differenti e una sola prospettiva: il futuro. Lo sguardo è già rivolto al domani, allungato dall’ennesimo crollo della stagione e da una rimonta subita dal gagliardo Frosinone in lotta per la salvezza Ora bisognerà trovare l’allenatore: oltre a Conte, Pioli e Italiano, nei radar di De Laurentiis è tornato anche Gian Piero Gasperini. Il Gasp è un vecchio amore, sedotto e abbandonato più di dieci anni fa: Adl lo aveva scelto per sostituire Mazzarri, poi Walter all’improvviso decise di rinnovare e arrivederci e grazie di tutto. Anzi di niente. A distanza di tempo, però, il cerchio si è chiuso, come una specie di nemesi: Mazzarri è stato esonerato e Gasperini è rientrato in corsa per il futuro del Napoli insieme con i soliti componenti di quella che gradualmente comincia ad assumere i contorni della lista definitiva”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

