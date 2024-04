Italiano ha già detto si al Napoli, ma De Laurentiis monitora anche Pioli

De Laurentiis pensa a Italiano e Pioli per il Napoli

Il Napoli del prossimo avrà quasi sicuramente un nuovo allenatore, il compito per Aurelio De Laurentiis si fa ancor più complicato dopo quanto visto in questa stagione. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero uno azzurro sta valutando diversi profili tra cui Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il primo della lista è Vincenzo Italiano, non solo perché lascia la Fiorentina dopo quattro anni ma anche perché era pronto già un anno fa a dire di sì a De Laurentiis. Cosa che per il patron conta parecchio. Un matrimonio rinviato varie volte, perché già ai tempi dello Spezia, era stato preso in considerazione per il dopo-Gattuso. Lui, Italiano, ha detto di sì. Ed è un bel passo in avanti. Occhio, perché De Laurentiis è da gennaio che prende in considerazione le mosse del Milan. Perché se dovesse saltare Stefano Pioli, magari in caso di eliminazione dall’Europa League e di sconfitta nel derby di lunedì prossimo, il patron del Napoli si siederebbe con lui a parlare di futuro. D’altronde, l’attuale tecinco rossonero ha dimostrato solidità anche caratteriale: da sempre sulla graticola, indifferente a critiche e cambi di umore. Insomma, perfetto per il Napoli.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

