Il Mattino – Kim è il sogno in difesa: il Napoli pensa al prestito

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro del reparto difensivo. Giovanni Manna non si nasconde e sogna il ritorno di Kim Min-Jae al Napoli. L’affare è sicuramente complicato, considerando l’elevato stipendio che percepisce al Bayern Monaco, ovvero di 8,5 milioni di euro a stagione. Inutile sottolineare che sfori il tetto massimo stabilito dai partenopei, ma per cercare di rompere questa problematica, è possibile che venga fatta un’eccezione. Intanto però, il Napoli spera che i tedeschi possano andargli in soccorso, nonostante la possibile concorrenza della Juventus, che rischia di perdere Bremer.

Un altro profilo monitorato dal nuovo diesse è quello di Davinson Sanchez, ex Tottenham ora al Galatasaray.

