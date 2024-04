Tuttosport – Cheddira al Napoli per sostituire Simeone: la Lazio fa sul serio

La Lazio vuole Simeone, e se il giocatore dovesse accettare la meta, il Napoli potrebbe puntare a Cheddira, poiché a giugno rientrerà dal prestito col Frosinone. In questa stagione ha realizzato 6 reti:

“In estate Cheddira tornerà in azzurro per fine prestito. Questa volta per restare. Il Cholito Simeone potrebbe andare via e piace alla Lazio: una partenza che spalancherebbe le porte di Castelvolturno al centravanti italo-marocchino, pronto a giocarsi le proprie carte nella rosa di un Napoli destinato nei prossimi mesi a cambiare pelle e avviare un nuovo corso”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italiano ha già detto si al Napoli, ma De Laurentiis monitora anche Pioli

Napoli-Frosinone, i quotidiani bocciano Calzona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi