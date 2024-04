Radio Napoli Centrale – Pellegatti: “Pioli? In caso di esonero non vorrà allenare in Italia”

Carlo Pellegatti, in diretta a Un Calcio alla Radio, ha svelato un retroscena sul possibile esonero di Stefano Pioli:

“Per ciò che mi hanno detto fonti autorevoli vicino a Pioli, in caso di esonero, non avrebbe intenzione di allenare in Italia. Prima del derby, giovedì sera, c’è una piccola partita. A me questa storia del derby, quest’ossessione, non mi piace. A me interessa vincere e passare il turno. Del derby, oggi, interessa meno di zero. Da venerdì, cercherò di ripetere l’impresa del 2008 quando erano tutti pronti per festeggiare lo scudetto dell’Inter perché non esiste altro risultato per alcun tifoso, giornalista o critico.

Pioli? Se dovessero andare male l’Europa e l’Inter, o una delle due, per i dirigenti del Milan che stanno facendo un tifo sfrenato per non avere il problema di cambiare Pioli a fine stagione, visto che probabilmente il prossimo anno potrebbero arrivare degli investitori di minoranza, che ci sarà qualche notizia più probante sullo stadio, potrebbero lavorare su un allenatore grande per la stagione dopo, con la garanzia di un Pioli che conosce bene l’ambiente, sa come si gestisce il doppio impegno.

Conte o Lopetegui? Lopetegui l’ho letto, ma l’avevo già sentito. Zazzaroni è un collega autorevole, dice che è stato già contattato. Che il Milan si stia guardando attorno, mi sembra anche normale. Sarei molto contento dovesse venire Conte. Pioli a Napoli? Per ciò che mi hanno detto fonti autorevoli vicino a Pioli, in caso di esonero, non avrebbe intenzione di allenare in Italia. Però sì, lo consiglierei. È abituato al doppio impegno. De Laurentiis ha bisogno di allenatori come Spalletti”.

