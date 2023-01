Non solo Turchia, Su Demme anche tre club inglesi

Diversi club sulle tracce di Diego Demme

Diverse pretendenti per Diego Demme. Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai riporta infatti che sul tedesco non c’è soltanto l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella ma anche tre club della Bundesliga: Eintracht Francoforte (prossimo avversario degli azzurri agli ottavi di Champions League), Amburgo e Bayer Leverkusen. Queste società puntano però al prestito e non all’acquisto a titolo definitivo.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

