Schira: “Rinnovo Lobotka? Tutto fatto, manca solo l’annuncio”

Il rinnovo di Stanislav Lobotka è ormai cosa fatta e manca soltanto l’annuncio ufficiale, questo è quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

“Movimenti del Napoli? “Non deve far molto. Manca soltanto il tweet dirigenziale per il rinnovo di Lobotka. Per quanto concerne Rrahmani, i dialoghi sono a buon punto. Appuntamento fine mese, invece, con Di Lorenzo. Non credo sarà complicato trovare l’accordo. Ho letto voci di un interesse del Barcellona, ma credo resterà al Napoli, il quale presenterà presto la proposta di rinnovo”.

