Napoli-Pro Vercelli: la probabile formazione della squadra di Spalletti

Il quotidiano Tuttosport riporta la probabile formazione della sfida amichevole tra Napoli e Pro Vercelli.

Nella giornata di oggi il Napoli affronterà la Pro Vercelli in una sfida amichevole. La sfida è prevista per le ore 17:30 e sarà la seconda ed ultima partita degli azzurri durante il ritiro a Dimaro dopo quella disputata contro la Bassa Anaunia. A proposito di ciò l’edizione odierna di Tuttosport riporta la probabile formazione del Napoli.

“Per la formazione da schierare, ci sarà da verificare le condizioni di Manolas e Malcuit, che ieri hanno lavorato a parte, in palestra, e andrà analizzata anche l’opportunità di mettere in campo Zielinski, arrivato a Dimaro solo lunedì pomeriggio con pochi allenamenti nelle gambe. Di certo non cambia il sistema di gioco che resta il 4-2-3-1, con le certezze di Contini, Joulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Elmas, Osimhen e con chance di utilizzo per Zanoli, Rrahmani e Ounas.”

