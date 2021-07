Napoli, sei giocatori in uscita per concludere il colpo Emerson Palmieri

Il Napoli sembra avere le idee ben chiare: per l’acquisto di Emerson Palmieri ci sono in programma sei giocatori in uscita.

L’obiettivo numero uno del calciomercato del Napoli resta Emerson Palmieri. Per far sì che l’affare si concluda con un lieto fine la squadra partenopea ha una strategia ben precisa. Il Napoli sta lavorando molto sulle cessioni di determinati giocatori per poter acquistare il terzino sinistro del Chelsea.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

“Giuntoli lavora alle cessioni di Tutino ed Ounas: il primo è richiesto da Salernitana e Parma, mentre su Adam per il momento ci sono Venezia e Torino e comincia a muoversi anche l’OM. Da definire la posizione di Luperto e Gaetano, reduci dai prestiti al Crotone e alla Cremonese, mentre Contini, terzo portiere senza una presenza nella stagione precedente ha tutta l’intenzione di cambiare aria per giocare. Legittima ispirazione a 25 anni. Andrà in prestito anche Palmeiro, di sicuro, e così il Napoli farà cassa per poi cimentarsi nell’operazione ritenuta primaria da Spalletti: l’acquisto di Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino sinistro agognato. La formula è da definire, certo, ma la valutazione di partenza dei Blues è stabilita: più o meno venti milioni di euro.”

