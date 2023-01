Allegri: “Per il Napoli non recupera nessuno”

Le parole di Max Allegri in conferenza stampa

Alla vigilia di Napoli-Juventus ha parlato Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri nella sua conferenza stampa ha confermato che gli infortunati (Bonucci, Vlahovic, Pogba, Cuadrado e De Sciglio) non recupereranno in tempo per la gara del Maradona.

Queste le sue parole:

“I rientri dovrebbero essere imminenti. Prima di Monza difficilmente rientrerà qualcuno ma con l’Atalanta sì. Cuadrado è quello più avanti, gli altri stanno decisamente meglio e siamo fiduciosi”.

