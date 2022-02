Giordano: “Ecco cosa manca al Napoli per vincere lo Scudetto”

Bruno Giordano, ex giocatore, ha detto la sua riguardo il Napoli e la vittoria dello Scudetto.

L’ex giocatore Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

In primo luogo egli dice la sua sulla stagione calcistica attuale:

“In questo campionato non c’è nulla di scontato e la sfida per lo scudetto resterà aperta per tutta la primavera. Nessuno si aspettava che il Milan frenasse a Salerno o che l’Inter perdesse in casa col Sassuolo. Adesso il Napoli deve essere bravo a vincere a Cagliari così da bilanciare quei punti persi a dicembre con Empoli e Spezia. Non sarà facile con i sardi che sono migliorati con Walter Mazzarri e hanno bisogno di punti per la salvezza. Ma la squadra di Luciano Spalletti ha già dimostrato di saper fare a meno delle assenze ed affrontare le difficoltà. Il tecnico ha saputo valorizzare le seconde linee che sono diventate una garanzia.”

Sul tema Scudetto afferma:

“Per vincere lo Scudetto il Napoli dovrebbe ritrovare la facilità nel far gol che ultimamente è un po’ mancata. La differenza l’ha fatta la difesa. Per questo mi aspetto che ritrovino la forma migliore sotto porta Osimhen ed Insigne. Il primo deve sfruttare al massimo le potenzialità come ha fatto contro il Venezia. Il secondo deve ritrovare la brillantezza negli ultimi 20 metri, perché in difesa si sacrifica giò tanto.”

