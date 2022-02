Mercato Napoli, interesse per il centrocampista Tameze

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Adrien Tameze. Si tratta di un centrocampista del Camerun, classe 1994, che attualmente sta disputando la stagione calcistica all’Hellas Verona.

La notizia è arrivata dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha riportato il tutto sul proprio account Twitter:

🚨 Excl. – #Napoli are interested in #Verona’s midfielder Adrien #Tameze for the next season. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2022