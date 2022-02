Cagliari-Napoli, Elmas e Zielinski potrebbero cambiare ruolo

Il quotidiano Tuttosport afferma che Piotr Zielinski ed Eljif Elmas potrebbero avere un ruolo differente durante Cagliari-Napoli.

Il giorno di Cagliari-Napoli è arrivato e Luciano Spalletti deve decidere la formazione da schierare contro il club di Walter Mazzarri. Secondo Tuttosport ci sarà un ballottaggio tra Ounas e Malcuit per quanto riguarda la trequarti. Inoltre potrebbe cambiare il ruolo in campo di ben due giocatori: Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano:

“Stasera a Cagliari dovrebbe rimanere invariato il 4-2-3-1, con Zielinski che dovrebbe abbassarsi al fianco di Demme nei due di centrocampo e Malcuit che potrebbe essere sistemato nel trio dei trequartisti, con Elmas sul lato mancino e Mertens a ridosso della punta centrale Petagna. L’impiego del francese e non di Ounas sul lato destro servirebbe per tenere maggiormente l’equilibrio in squadra con le due punte centrali Mertens-Petagna.”

