Iervolino: “Cavani alla Salernitana? A volte i sogni si avverano”

Il presidente del club campano commenta le voci riguardanti il “Matador” Cavani

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha parlato delle voci che vorrebbero Edinson Cavani con la maglia granata.

Queste le sue parole:

[…]Cavani? E’ un sogno. E’ un giocatore svincolato, magari non vuole più avere la pressione delle squadre di cartello della Champions o di quelle che lottano per vincere i campionati. Lo accoglieremmo a braccia aperte, so che è una cosa difficile, sembra impossibile. Però perché no, alle volte i sogni di realizzano[…]”.

