Calciomercato, Napoli in trattativa per l’acquisto di Barak

Il centrocampista dell’Hellas Verona Antonin Barak sarebbe molto vicino al Napoli. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira, che sul suo account Twitter parla di tarttativa in corso.

Il giornalista dichiara:

“Il Napoli è interessato ad Antonin Barak che potrebbe lasciare Verona durante la finestra di mercato estiva. Il Verona chiede 20-25 milioni per venderlo,”

Talks in progress for Antonin #Barak to #Napoli from #Verona. #transfers https://t.co/3a6G4B3vo9

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2022