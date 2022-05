Juan Jesus e la lettera ai tifosi: “Il sogno è appena iniziato”

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha pubblicato una lettera ai suoi tifosi.

Il difensore del Napoli Juan Jesus è stato protagonista di una commovente lettera indirizzata ai sostenitori del Napoli. Le commoventi parole si possono leggere dall’account Instagram del giocatore che mostra tutta la gratitudine verso il club partenopeo. Secondo Juan Jesus il Napoli gli ha dato la possibiità di dimostrare il suo valore, una possibilità che lui non si è fatto sfuggire.

Di seguito la lettera pubblicata dal difensore:

“Che dire?! Ho preso un volo, ho lasciato Napoli per le vacanze. Ho ripensato a quel che è stato. Un anno fa mi allenavo da solo. Con rabbia. Pensavo: datemi l’occasione giusta e vediamo. Non mi interessa nient’altro. Solo la telefonata giusta…vibra il telefono, un lampo azzurro: “Juan c’è il Napoli”. La luce. Non era un’occasione, era il mio destino. Squadra, città, allenatore, tifosi, tutto quello che avevo passato all’improvviso assumeva una forma e un significato. Tutto era accaduto per farmi arrivare a questo punto. È stato come trovare una bottiglietta d’acqua fresca che ti aspetta in mezzo al deserto. L’ho finita in un sorso. Che soddisfazione. Ci siamo trovati ragazzi. E adesso non fermiamoci: il sogno non è finito, il sogno è appena cominciato!!!!Jamm Ja.”

