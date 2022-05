Calciomercato, la Lazio ha interesse per Mario Rui

Calciomercato, la Lazio sarebbe interessato a portare Mario Rui in casa propria.

La sezione estiva di calciomercato si avvicina sempre di più ed i grandi club iniziano a farsi un idea del mercato in entrata. Secondo il quotidiano Tuttosport la Lazio allenata da Maurizio Sarri avrebbe un interesse per il terzino del Napoli Mario Rui. Dal canto suo, il club partenopeo avrebbe già trovato un alternativa in caso di partenza del portoghese.

Ecco quanto riportato:

“Mathias Olivera potrebbe essere l’alter ego di Mario Rui sulla corsia sinistra, anche se sul portoghese spinge Maurizio Sarri, suo scopritore all’Empoli e che ora lo vorrebbe alla Lazio. Nel caso in cui l’operazione andasse a buon fine, Aurelio De Laurentiis ha già prenotato dall’Empoli il 21enne Fabiano Parisi.”

